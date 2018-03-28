Управляющую сгоревшего ТЦ арестовали

Суд в Кемерово арестовал управляющую сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок . Об этом сообщает РИА Новости.

Срок ареста составил один месяц и 29 дней. Заключение продлится до 25 мая. Судденок заявила, что обжалует это решение.