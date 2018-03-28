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Управляющую сгоревшего ТЦ арестовали
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Управляющую сгоревшего ТЦ арестовали 

Рамблер 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Суд в Кемерово арестовал управляющую сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок. Об этом сообщает РИА Новости.
Срок ареста составил один месяц и 29 дней. Заключение продлится до 25 мая. Судденок заявила, что обжалует это решение.
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