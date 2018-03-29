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В Кемерово нашли живыми троих пропавших без вести
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В Кемерово нашли живыми троих пропавших без вести 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В ходе следствия по факту пожара в Кемерово было установлено, что три человека, о пропаже которых сообщили родственники, оказались живыми. Об этом сообщается на сайте СК России.
"В ходе проверки заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара", — говорится в заявлении.
Ранее Бастрыкин заявил, что экспертизы по делу о пожаре в Кемерово займут 5 месяцев.
25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.
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СК располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек Источник: число пострадавших при пожаре в Кемерово возросло до 79 В аэропорту Лондона российский самолет наехал на ногу сотруднику наземной службы
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