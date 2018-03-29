В Кемерово нашли живыми троих пропавших без вести

В ходе следствия по факту пожара в Кемерово было установлено, что три человека, о пропаже которых сообщили родственники, оказались живыми. Об этом сообщается на сайте СК России.

"В ходе проверки заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара", — говорится в заявлении.

Ранее Бастрыкин заявил, что экспертизы по делу о пожаре в Кемерово займут 5 месяцев.