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Начало пожара в Кемерово попало на видео
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Опубликовано видео начала пожара в ТЦ Кемерово 

Рамблер 1 час назад
Telegram-канал «112» опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, запечатлевшую начало пожара в торговом центре в Кемерове.
На кадрах видны детский зал торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» до возгорания, резкое появление огня, его быстрое распространение и бегущие от пожара люди, главным образом дети.
>> Жертвами пожара в Кемерово стали 64 человека
В течение 15 секунд все помещение заволокло дымом настолько, что ничего уже не было видно.
Пожар в «Зимней вишне», по последним данным, унесший жизни 64 человек, начался накануне днем. Согласно предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности». Задержаны четверо человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, а также глава управляющей компании, обслуживавшей ТЦ.
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