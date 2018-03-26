Начало пожара в Кемерово попало на видео

Опубликовано видео начала пожара в ТЦ Кемерово

Telegram-канал «112» опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, запечатлевшую начало пожара в торговом центре в Кемерове

На кадрах видны детский зал торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» до возгорания, резкое появление огня, его быстрое распространение и бегущие от пожара люди, главным образом дети.

В течение 15 секунд все помещение заволокло дымом настолько, что ничего уже не было видно.

Пожар в «Зимней вишне», по последним данным, унесший жизни 64 человек, начался накануне днем. Согласно предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности». Задержаны четверо человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, а также глава управляющей компании, обслуживавшей ТЦ.