«Леня Голубков» прокомментировал смерть Мавроди

По его словам, для народа Мавроди был «надеждой» и «лучом света», так как дал «нищим» россиянам шанс, а афериста из него «сделали» чиновники и СМИ. Пермяков уверен, что Мавроди был талантливым, но невостребованным бизнесменом, для которого главным были не деньги, а «проекты».

Кроме того, артист назвал Мавроди сильным, талантливым и умным человеком, а также процитировал свое давнее интервью, в котором сообщал, что сделал бы Мавроди своим помощником, если бы был министром финансов.