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Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди
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«Леня Голубков» прокомментировал смерть Мавроди 

Рамблер 40 минут назад
Актер Владимир Пермяков, сыгравший роль Лени Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, прокомментировал РЕН ТВ смерть Сергея Мавроди.
>> Умер Сергей Мавроди
По его словам, для народа Мавроди был «надеждой» и «лучом света», так как дал «нищим» россиянам шанс, а афериста из него «сделали» чиновники и СМИ. Пермяков уверен, что Мавроди был талантливым, но невостребованным бизнесменом, для которого главным были не деньги, а «проекты».
Кроме того, артист назвал Мавроди сильным, талантливым и умным человеком, а также процитировал свое давнее интервью, в котором сообщал, что сделал бы Мавроди своим помощником, если бы был министром финансов.
Сегодня СМИ сообщили о смерти Сергея Мавроди в одной из больниц Москвы. По их данным, 62-летний бизнесмен умер от сердечного приступа. В конце 1990-х годов Мавроди организовал акционерное общество «МММ», которое считается классической финансовой пирамидой. В 2003 году Мавроди был признан виновным в мошенничестве.
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