«Это просто ужас…»

Трагический пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стал одним из крупнейших в России за последние сто лет. К утру понедельника число погибших превысило полусотню человек, однако очевидно, что жертв будет больше. Пожар, разгоревшийся днем в воскресенье, 25 марта, в соцсетях называют «вторым Бесланом»: большинство пропавших — дети, которые не смогли выбраться из развлекательных комнат, кинотеатра и коридоров помещения. По словам пострадавших, в торговом центре не сработала система пожарной безопасности. «Лента.ру» собрала свидетельства очевидцев этой трагедии.

Дмитрий Хорошавцев, очевидец:

«Мы сначала подумали, что это учения или что-то в этом роде, но все сразу ринулись к выходу. Когда дверь зала, наконец, распахнулись, в коридоре уже ничего не было видно, только клубы горячего дыма. В метре никакой видимости, дышать невозможно, все кричат, огромная толпа… Дети маленькие, родители их теряли, это не описать просто! Пожарные тоже не так быстро приехали со скорыми. Люди выбивали окна и прыгали. Никто не предупредил о пожаре со стороны администрации, ни звуков сирен, ничего вообще. И даже эвакуационные двери на первом этаже оказались закрыты. Я до сих пор не пойму, как нам удалось выбраться из этой огненной ловушки!»

Охранник ТЦ, очевидец:

«Я проходил игровую зону где-то за пять минут до пожара. В этот момент аниматоры и гости готовили столики. Там что-то отмечали. Были точно свечи, я помню. Я отошел подальше, к гоночной игровой зоне. Я пошел разбираться с подростками, которые играли, не оплатив. Я собрал этих десятерых парней и девчонок и выгнал их на улицу. Как только они вышли, я вдруг увидел, что идет дым откуда-то. Я их спас, походу. Там было много детишек. Они фотографировались с динозавриком. Я бегал и таскал детей, пока еще можно было дышать. Там было так много дыма».

Константин Колабухов, пострадавший:

«Мальчик где-то трех с половиной лет зажался в клетке в игровой комнате и не хотел выходить, когда начался пожар. Девушка-кассир смогла залезть туда и вынести мальчика, а я его взял на руки и побежал вниз по лестнице. Надышался дымом, конечно. Но опасности жизни мальчика нет. Он сейчас в этой больнице, с легким отравлением».

Анна Заречнева, очевидец:

«Это просто ужас… Трудно описать то, что сегодня произошло… Обычный выходной день. Всей семьей решили сходить в кино на «Тихоокеанский рубеж». Нарядились в лучшие одежды и поехали. Весь ТЦ «Зимняя Вишня» был заполнен посетителями. Место на парковке вокруг него нашли с трудом. (…) Где-то в середине сеанса дверь открылась и в свете, поступающего из холла раздался крик: «Пожар! Пожар!». (…) Сеанс не прервали, свет в зале так и не включили. Сигналку слышно не было. Толпа ломанулась через одни узкие двери. (…) Выскочив из кинозала, мы увидели плотный черный едкий дым, который полностью затянул детскую игровую площадку, и второй кинозал их было совсем не видно. Дышать уже было нечем. Добежали до лестницы: там уже люди в большей панике спускались вниз. Кто-то спускался на лифте. Очень много плачущих и кричащих детей. (…) Администратор в панике стояла и не знала, что делать, какой-то мужчина кричал, что там, в одном из кинозалов остались его дети. Найдя кем-то оброненную шапку, Дима намочил её водой и попытался пройти к залу. Но плотность и едкость дыма были столь высоки, что шапка просто не помогала. «У вас есть противогаз?», — стал просить он у обезумевшего охранника. Но тот только развел руками. Попытка пробраться к детям оказалась тщетной. Без спецоборудования это сделать было просто невозможно. (…) Даня начал плакать, крича: «Где папа?! Наш папа погибнет?!». (…) Через вентиляционные шахты дым валил уже и на первом этаже, распространяя невозможную вонь, от которой першило горло и слезились глаза. (…) Женщина записывает номера мобильных телефонов родных и близких в списке пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Женщина записывает номера мобильных телефонов родных и близких в списке пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В это время на выезде с парковки создалась целая пробка из авто. Люди вместо того, чтобы дать проехать пожарным расчетам, ломились ему навстречу, спасая свои авто. Из окон четвертого и третьего этажей клубился дым, а потом стало вырываться и пламя. (…) Дима себя, конечно же, корит за то, что он так и не смог добраться до них… (…) И только куча вопросов в голове: «За что? Почему пострадали эти детки?»

Родственница пропавшего без вести

«Люди висели из четвертого этажа, стекла повыбивали, на рамах висели у вас на глазах! Люди, понимаете! Человек выползал из четвертого этажа, это вообще-то было страшно видеть! И упал — все, его нет! А пожарную лестницу ему так и не подвезли! Стояли и смотрели, ничего не делали!»

Александр Калачев, пострадавший:

« (…) Нет слов это все описать, никому не желаю все это пройти, страшно, когда родители ищут своих детей, которые просто-напросто пришли посмотреть кино. Эти голоса детей в телефоне: "Мам, нам нечем дышать, я задыхаюсь". Просто… Я не знаю».

Сергей Буряк, очевидец:

«Люди бегут, тревогу не дали… Официально говорят про 10 жертв. Пожарные обошли четыре комнаты, нашли 60 трупов примерно. Погибли дети, человек 40. ***** (шок) просто, там такой пожарище. Что еще сказать… Мы на улицу выходили люди из окон прыгали. Один себе позвоночник в двух местах сломал и шею — умер через 10 минут. Потом ребенок, ***** (нецензурное ругательство), прыгнул пластом. Он голову себе насмерть пробил, у него дырка в голове. Машины толкали, там стоянка, чтобы скорые доехали и пожарные. (…) Забирались люди на крышу — там семь человек так и валяется, они задохнулись, там же химикаты, ***** (нецензурное ругательство). (…) На третьем этаже, где детские комнаты, лестницу 20 минут не убирали. Детей искали. Вынесли один труп. Он брыкался, вынесли он умер. Выносят ребенка к людям на руках — он умирает ***** (нецензурное ругательство), понимаешь? Просто ***** (нецензурное ругательство). Одного мужика спасли, сняли с крыши, он задыхался. Что еще… Я-то живой. Короче, в детских комнатах, куда детей сдают, день повеселиться, было 40 детей. Спасли четверо из сорока. Четверо из сорока, понимаешь?»

Любовь Власенко, пострадавшая:

«Нас было человек десять в бассейне. Нам крикнули: "Бегите" и мы даже одеться не успели, только из шкафчиков одежду похватали. Выбежали на крышу. Один мужчина начал паниковать, предлагал прыгать вниз, потому что крыша скоро обвалится. Но я попросила его прекратить паниковать. Минут 40 мы звонили по всем адресам, кричали с крыши, чтобы нас спасли, но никто не приходил. Только потом нас спасли пожарные».

Полина Прилуцкая, очевидец:

«Многие пошли в кино в выходной день. Мне рассказывали, что мама с сыном смотрели фильм в одном зале, а младшая дочка — ей лет девять — в другом, была на мультфильме. И как раз тот зал, в котором транслировали мультфильм, двери его закрыты, и что с детьми до сих пор неизвестно. А именно они считаются пропавшими. Мама с сыном спаслись, они находятся в штабе. На них больно смотреть!»

Родственница пропавшей:

«Сразу после начала пожара из кинотеатра звонила моя племянница Вика. Она говорила, что горит все, двери в кинотеатре заблокированы. Я ей говорю: «Вика, снимай все, нос закладывай и дыши через одежду». Она говорит: «Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила». И после этого отключилась. Сейчас я ей звоню, идут гудки, но никто не отвечает».

Наталья Новикова, очевидец: