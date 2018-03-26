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Полицейские прикинулись насильниками детей и спасли их
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Полицейские прикинулись насильниками детей и спасли их 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Taskforce Argos в Facebook
Полицейские отряда Argos из австралийского города Квинсленд в течение года притворялись любителями насилия, чтобы спасти маленьких детей. Сотрудники внедрились в тематическое сообщество в даркнете и сумели идентифицировать несколько десятков преступников, применявших насилие к несовершеннолетним. Об этом сообщает портал The Australian.
Специальная группа Argos, занимающаяся расследованием случаев жестокого обращения с детьми, стала тайным сооснователем сайта Childs Play — большой площадки по обмену видео, содержащему сцены насилия. В сообщество вошли около трех тысяч активных пользователей, обменивавшихся подобным контентом.
Согласно первым результатам спецоперации, полиция выявила почти 100 преступников. Со слов сотрудника Argus Пола Гриффитса (Paul Griffiths), это означает как минимум сотню спасенных детей. Несмотря на то, что все насильники проживают за пределами Австралии, полицейские готовы инициировать их аресты через международные ведомства.
Childs Play был запущен в апреле 2016 года и стал одним из самых популярных форумов в даркнете. Спустя полгода после основания его создатели были арестованы в США по обвинению в изнасиловании четырехлетней девочки. Специальная группа Argos завладела принадлежащими преступникам логинами и паролями для входа на форум и получила доступ к чатам, видео и изображениям членов сообщества.
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