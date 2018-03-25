Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове выросло до 15 человек

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил директор Центра медицины катастроф Сергей Малиновский По словам Малиновского, передает ТАСС , 12 человек доставили в третью городскую больницу, один − в детскую, еще двое − в ожоговый центр и в областную больницу. При этом директор Центра медицины катастроф отметил, что состояние двоих пострадавших: девушки и ребенка, − врачи оценивают как тяжелое. Как уточнили в Кемеровской областной клинической больнице скорой медицинской помощи, пациенты поступают в основном с отравлением угарным газом. «Они поступают в областной токсикологический центр на базе больницы», − добавил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли четыре ребенка, находившиеся в детской комнате. СК РФ возбудил уголовное дело по факту пожара, повлекшего за собой гибель людей. Тушение пожара продолжается. Его площадь увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.