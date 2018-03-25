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Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове выросло до 15 человек
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Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове выросло до 15 человек 

Москва24 11 часов назад
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил директор Центра медицины катастроф Сергей Малиновский.
По словам Малиновского, передает ТАСС, 12 человек доставили в третью городскую больницу, один − в детскую, еще двое − в ожоговый центр и в областную больницу. При этом директор Центра медицины катастроф отметил, что состояние двоих пострадавших: девушки и ребенка, − врачи оценивают как тяжелое.
Как уточнили в Кемеровской областной клинической больнице скорой медицинской помощи, пациенты поступают в основном с отравлением угарным газом. «Они поступают в областной токсикологический центр на базе больницы», − добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли четыре ребенка, находившиеся в детской комнате. СК РФ возбудил уголовное дело по факту пожара, повлекшего за собой гибель людей.
Тушение пожара продолжается. Его площадь увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.
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