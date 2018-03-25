Раскрыта тайна «Новичка»

Доказано, что «Новичок» был произведен в США

Газ "Новичок" разрабатывался в США , заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко, и сослался на подтверждающие документы.

Еще в 1998 году при просмотре спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, наши эксперты заинтересовались фосфоорганическим веществом, судя по всему — сильным ядом. Очевидно, это и был А234 — "Новичок", сообщил Рыбальченко в эфире телеканала "Россия 1". Вещество было внесено в американскую базу данных сотрудником центра химических исследований и разработок армии США.

Больше в библиотеке упоминаний об этом веществе не было, хотя, как правило, данные пополняются.