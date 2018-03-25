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Раскрыта тайна «Новичка»
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Доказано, что «Новичок» был произведен в США 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Газ "Новичок" разрабатывался в США, заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко, и сослался на подтверждающие документы.
>> В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Еще в 1998 году при просмотре спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, наши эксперты заинтересовались фосфоорганическим веществом, судя по всему — сильным ядом. Очевидно, это и был А234 — "Новичок", сообщил Рыбальченко в эфире телеканала "Россия 1". Вещество было внесено в американскую базу данных сотрудником центра химических исследований и разработок армии США.
Больше в библиотеке упоминаний об этом веществе не было, хотя, как правило, данные пополняются.
4 марта в британском Солсбери были отравлены нервно-политическим ядом А234 британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Англия обвинят Россию, Москва свою причастность категорически отрицает. Президент РФ Владимир Путин сохраняет спокойствие, он предельно корректен, в отличие от британских властей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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