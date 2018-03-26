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В Коломне начались задержания протестующих
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В Коломне начались задержания протестующих против свалки 

Ведомости 26 марта 2018
Фото: РИА Новости
Вечером в среду 28 марта правоохранительные органы начали разгонять и задерживать протестующих против свалки жителей Коломны, передали «Ведомостям» жители, присутствующие на протесте.
«Людей забирают по одному и увозят в отделение, — сообщил Telegram-канал «Нет свалке в Коломне». — Требуют разойтись и каждые 5-7 минут выцепляют из толпы по 3-5 человек».
По разным оценкам, на 19.00 момент задержано от 10 до 20 человек, их увезли в автобусе. «Люди продолжают приезжать, и самое страшное, что здесь очень много детей, — говорит один из присутствующих на протесте. — Люди идут к машинам с детьми от трех-четырех лет».
Среди задержанных есть две женщины, одну их них доставили в местное ОВД с 11-летним ребенком.
«Моя дочь находилась в машине, когда сотрудники полиции начали меня задерживать. Я попросила взять дочь с собой», — сказала она «Ведомостям».
По ее словам, она накануне присутствовала на встрече с главой городского округа Денисом Лебедевым. Телефон пресс-службы УМВД Коломны не отвечал.
Новые сотрудники полиции начали подъезжать к месту протеста днем. Сейчас их на месте акции около 50 человек, протестующих более 350 человек, рассказали «Ведомостям» участники. Полиция присутствовала на месте акции с ее начала, но задержаний до сих пор не было.

Против чужого мусора

Жители Коломны уже четвертые сутки протестуют против свалки ТБО «Воловичи», что в нескольких километрах от Коломны. Акция началась в воскресенье 25 марта, когда к мусорному полигону приехали около 150 человек. Люди, постоянно сменяя друг друга, стояли на дороге весь день и ночь, а в понедельник акция продолжилась.
Акция стихийная, людей никто не звал перекрывать дорогу, они вышли сами, говорили «Ведомостям» представители движения «Нет свалке в Коломне». Жители все это время не пропускают мусоровозы из Москвы. Фурам из Коломенского района и «Камазам» с грунтом для пересыпки тела полигона жители дают проехать, сказал один из собеседников.
Жители Коломны с конца прошлого года протестуют против растущего потока мусора на полигон «Воловичи». Полигон мощностью 100 000 т в год предназначался для нужд города и примыкающих территорий. Однако, по данным активистов, с апреля прошлого года нагрузка на полигон кардинально выросла: на полигоне ежедневно разгружаются около 300 мусорных фур. По итогам прошлого года на полигоне было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают проектные мощности, следует из иска Коломенской городской прокуратуры к предприятию «Спецавтохозяйство», управляющему полигоном (с документом ознакомились «Ведомости»).
Зимой в соседних с полигоном поселках жители почувствовали запах свалки, и они опасаются, что летом ситуация ухудшится. 11 февраля в городе прошел митинг, на который собрались около 3000 человек. Также жители протестовали против строительства новой свалки, площадь которой в пять раз превышает площадь «Воловичей», и строительства мусоросжигательного завода на границе с Коломенским городским округом.
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