Тонны талой воды обрушились на Хакасию и Алтай

Резкое повышение температуры воздуха в Хакасии вызвало таяние огромных снежных масс. Службы МЧС и администрация республики начали готовиться заранее. Более 100 человек и 25 единиц техники работают над устранением последствий половодья.

Работы по отводу воды, очистка водопропускных труб и отсыпка грунтом проблемных участков позволили избежать затопления домов. С приусадебных участков воду откачивают мотопомпами. Участки дорог, которые находятся в низинной местности, под угрозой затопления, но пока усиление дамб позволило этого избежать.

Все оперативные службы работают круглосуточно, принимают звонки населения и оказывают любую помощь, отмечает телеканал "Россия 24". Беспилотные летательные аппараты помогли установить, что снег на горных склонах растаял полностью, а таяние льда будет происходить медленно, и угроза нового половодья уже не так высока.

В усиленном режиме работают и службы МЧС Алтайского края . Здесь талые воды подтопили Краснощековский, Третьяковский и Чарышский районы. Спасатели обходят дворы, предупреждая жителей об угрозе, оказывают адресную помощь.

Для людей, чьи дома пострадали или недоступны из-за затопленных дорог, работают пункты временного размещения. В администрации района заранее проработали списки маломобильных граждан, спасатели готовы в любой момент эвакуировать их из зоны риска, а медицинские службы — оказывать экстренную помощь.