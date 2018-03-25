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Тонны талой воды обрушились на Хакасию и Алтай
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Тонны талой воды обрушились на Хакасию и Алтай 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Резкое повышение температуры воздуха в Хакасии вызвало таяние огромных снежных масс. Службы МЧС и администрация республики начали готовиться заранее. Более 100 человек и 25 единиц техники работают над устранением последствий половодья.
Работы по отводу воды, очистка водопропускных труб и отсыпка грунтом проблемных участков позволили избежать затопления домов. С приусадебных участков воду откачивают мотопомпами. Участки дорог, которые находятся в низинной местности, под угрозой затопления, но пока усиление дамб позволило этого избежать.
Все оперативные службы работают круглосуточно, принимают звонки населения и оказывают любую помощь, отмечает телеканал "Россия 24". Беспилотные летательные аппараты помогли установить, что снег на горных склонах растаял полностью, а таяние льда будет происходить медленно, и угроза нового половодья уже не так высока.
В усиленном режиме работают и службы МЧС Алтайского края. Здесь талые воды подтопили Краснощековский, Третьяковский и Чарышский районы. Спасатели обходят дворы, предупреждая жителей об угрозе, оказывают адресную помощь.
Для людей, чьи дома пострадали или недоступны из-за затопленных дорог, работают пункты временного размещения. В администрации района заранее проработали списки маломобильных граждан, спасатели готовы в любой момент эвакуировать их из зоны риска, а медицинские службы — оказывать экстренную помощь.
Самая сложная обстановка сейчас в населенных пунктах Краснощековского района, местные службы здесь усилены группировками из Сибирского спасательного Центра Новосибирской области.
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