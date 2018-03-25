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Британский лайнер вынужденно приземлился в Канаде
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СМИ: британский лайнер вынужденно приземлился в Канаде 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Лайнер британской авиакомпании Thomas Cook Airlines, следовавший из Манчестера в Лас-Вегас, совершил вынужденную посадку в Виннипеге (провинция Манитоба) из-за дебоша пассажиров на борту. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.
После приземления полиция задержала пятерых пассажиров, их вывели из самолета в наручниках. Все задержанные — граждане Великобритании, они не оказали сопротивления местным стражам порядка.
Детали происшествия на борту пассажирского самолета Airbus A330 авиаперевозчик раскрывать не стал, лишь уточнив, что в ходе инцидента никто не пострадал. Борт уже вылетел в Лас-Вегас. Сколько пассажиров находились в самолете, не сообщается.
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