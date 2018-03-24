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В Приэльбрусье расчищают снег на месте схода лавины
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Спасатели начали расчистку автостоянки в Приэльбрусье, где сошла лавина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Три десятка спасателей и четыре единицы техники участвуют в расчистке автостоянки на поляне Азау в Приэльбрусье, на которую утром в субботу сошла лавина, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.
Ранее сообщалось, что в 9.20 мск субботы в Эльбрусском районе на автомобильную стоянку на поляне Азау самопроизвольно сошла лавина. Объекты инфраструктуры и социально значимые объекты не пострадали. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На место происшествия выдвинулись десять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также восемь спасателей канатной дороги. Движение по автодороге Прохладный-Азау не перекрывалось.
"По последним данным, в результате схода лавины никто не пострадал. О пропавших людях никто не заявлял. Сейчас в работе по расчистке автостоянки участвуют 30 человек и четыре единицы техники", — сказал Беров.
Он отметил, что под лавиной, по предварительной информации, оказалось около 15 автомобилей, находившихся на стоянке.
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