В Приэльбрусье расчищают снег на месте схода лавины

"По последним данным, в результате схода лавины никто не пострадал. О пропавших людях никто не заявлял. Сейчас в работе по расчистке автостоянки участвуют 30 человек и четыре единицы техники", — сказал Беров.

Ранее сообщалось, что в 9.20 мск субботы в Эльбрусском районе на автомобильную стоянку на поляне Азау самопроизвольно сошла лавина. Объекты инфраструктуры и социально значимые объекты не пострадали. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На место происшествия выдвинулись десять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также восемь спасателей канатной дороги. Движение по автодороге Прохладный-Азау не перекрывалось.