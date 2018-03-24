Двойной агент Скрипаль обратился к Путину

Отравленный в Солсбери в начале марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль сожалел, что был двойным агентом, так как это решение "испортило ему жизнь". Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на школьного друга Скрипаля Владимира Тимошкова.
Сообщается, что Скрипаль не считал себя предателем, так как, по словам Тимошкова, "он принес клятву верности своей социалистической родине, Советскому Союзу, а не России".
Тимошков также рассказал, что Скрипаль отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил "полного прощения" и возможности вернуться на родину. В России он хотел встретиться с матерью, братом и другими родственниками. По данным "Би-би-си", в Кремле не подтвердили факт получения письма от Скрипаля.
Ранее сообщалось, что полиция вывезла скамейку, на которой нашли Скрипаля.