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В Мурманской области грузовые вагоны сошли с рельсов
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В Мурманской области грузовые вагоны сошли с рельсов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю
В районе железнодорожной станции Выходной в Мурманской области сошли с рельсов грузовые вагоны, изменено время отправления поездов, сообщает региональный главк МЧС.
"24 марта, в 00 часов 00 минут на 1427 километре участка Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") вблизи станции Выходной произошел сход грузовых вагонов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с происшествием, изменено время отправления поездов. "Убытие пассажиров поездов №143 "МурманскВологда" и № 21 "Мурманск — Санкт-Петербург " спланировано автобусами до станции "Магнетиты" и далее по маршруту. Время отправки автобусов необходимо уточнять у дежурного железнодорожной станции города Мурманска", — заявили в ведомстве.
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