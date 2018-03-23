Ещё
ИГ взяло на себя ответственность за теракт во Франции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ИГ взяло на себя ответственность за теракт во Франции 

Рамблер 1 час назад
Фото: Fotolia
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Каркассоне на юге Франции. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Утром 23 марта неизвестный похитил автомобиль, убив пассажира, а затем открыл огонь по группе полицейских в городе Каркассон. В результате один полицейский получил огнестрельное ранение в плечо. Вскоре после этого преступник захватил заложников в супермаркете Super U в городке Треб недалеко от Каркассона.
Преступником оказался выходец из Марокко Редуан Лакдим. По данным СМИ, Лакдим требовал освободить исполнителя теракта в Париже Салаха Абдеслама и заявлял о принадлежности к ИГ. При штурме супермаркета террорист был убит.
В результате нападений Лакдима погибли три человека.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд определил судьбу Савченко146
Россияне устроили набег на «Магнит»147
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ551
Набиуллина взялась за пенсии161
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня59
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение