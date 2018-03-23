ИГ взяло на себя ответственность за теракт во Франции

Утром 23 марта неизвестный похитил автомобиль, убив пассажира, а затем открыл огонь по группе полицейских в городе Каркассон. В результате один полицейский получил огнестрельное ранение в плечо. Вскоре после этого преступник захватил заложников в супермаркете Super U в городке Треб недалеко от Каркассона.

Преступником оказался выходец из Марокко Редуан Лакдим. По данным СМИ, Лакдим требовал освободить исполнителя теракта в Париже Салаха Абдеслама и заявлял о принадлежности к ИГ. При штурме супермаркета террорист был убит.

В результате нападений Лакдима погибли три человека.