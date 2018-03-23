Ещё
На съемках фильма с Брюсом Уиллисом погиб пожарный
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На съемках фильма с Брюсом Уиллисом погиб пожарный 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Reuters
На съемках фильма "Сиротский Бруклин" с актерами Брюсом Уиллисом и Алеком Болдуином в Нью-Йорке погиб пожарный Майкл Дэвидсон, сообщает Reuters.
Еще пять человек, в том числе двое пожарных, пострадали.
Инцидент произошел в историческом здании St. Nick's Jazz Pub, где снимали кино.
Режиссером и исполнителем одной из ролей в "Сиротском Бруклине" является Эдвард Нортон.
Продюсеры картины выразили свои соболезнования в связи с произошедшим.
В 2016 году сообщалось, что после съемок фильма "Бегущий по лезвию — 2" погиб рабочий из Венгрии.
Газета.Ru: последние новости
Еще один полицейский попал в больницу после отравления Скрипаля Заложники покинули супермаркет во Франции Противники сноса башни в Екатеринбурге залезли на нее и требуют референдума
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации778
Савченко грозит «пожизненное»98
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети39
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды62
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение