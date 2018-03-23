На съемках фильма с Брюсом Уиллисом погиб пожарный 

На съемках фильма "Сиротский Бруклин" с актерами Брюсом Уиллисом и Алеком Болдуином в Нью-Йорке погиб пожарный Майкл Дэвидсон, сообщает Reuters.
Еще пять человек, в том числе двое пожарных, пострадали.
Инцидент произошел в историческом здании St. Nick's Jazz Pub, где снимали кино.
Режиссером и исполнителем одной из ролей в "Сиротском Бруклине" является Эдвард Нортон.
Продюсеры картины выразили свои соболезнования в связи с произошедшим.
В 2016 году сообщалось, что после съемок фильма "Бегущий по лезвию — 2" погиб рабочий из Венгрии.