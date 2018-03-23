На съемках фильма с Брюсом Уиллисом погиб пожарный

Еще пять человек, в том числе двое пожарных, пострадали.

Инцидент произошел в историческом здании St. Nick's Jazz Pub, где снимали кино.

Режиссером и исполнителем одной из ролей в "Сиротском Бруклине" является Эдвард Нортон

Продюсеры картины выразили свои соболезнования в связи с произошедшим.