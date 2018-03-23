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Напавшего на Фельгенгауэр отправят лечиться
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Напавшего на Фельгенгауэр могут отправить на принудительное лечение 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следствие просит направить мужчину, напавшего на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр, на принудительное лечение, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
"По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным постановлением будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера", — сказала она.
Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября 2017 года ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Фельгенгауэр вернулась в эфир радио 6 ноября.
Как следует из оглашенных в суде материалов, Гриц проник в редакцию радиостанции и ударил заместителя главного редактора Фельгенгауэр ножом в шею, "имея умысел на убийство". Журналистка получила "резаную рану передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности слева".
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