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СМИ сообщили об освобождении заложников на юге Франции
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СМИ сообщили об освобождении заложников на юге Франции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заложникам, захваченным в пятницу в супермаркете Super U в коммуне Треб на юге Франции, удалось покинуть здание магазина, сообщили в эфире телеканала BFMTV.
"Клиенты вышли, внутри находится только захвативший заложников и один из офицеров жандармерии", — сообщил диктор.
Утром в пятницу вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру, злоумышленник заявил о приверженности "Исламскому государству"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и еще один или двое получили ранения.
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