СМИ сообщили об освобождении заложников на юге Франции

Заложникам, захваченным в пятницу в супермаркете Super U в коммуне Треб на юге Франции , удалось покинуть здание магазина, сообщили в эфире телеканала BFMTV.

"Клиенты вышли, внутри находится только захвативший заложников и один из офицеров жандармерии", — сообщил диктор.

Утром в пятницу вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру , злоумышленник заявил о приверженности "Исламскому государству" *.

Сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и еще один или двое получили ранения.