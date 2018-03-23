В Петербурге вынесен приговор по взрыву у поста ГИБДД

В Петербурге вынесли приговор по делу о взрыве у поста ГИБДД в 2015 году

Санкт-Петербургский городской суд в пятницу приговорил к 19 и 19,5 годам лишения свободы двоих обвиняемых во взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) вблизи поста ГИБДД в октябре 2015 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее сообщалось, что по делу о взрыве 8 октября 2015 года у поста ГИБДД, расположенного на площади Академика Климова, были задержаны 28-летний Николай Мотовилов и 27-летний Антон Головырцев. Свой умысел подсудимые не смогли довести до конца, так как пока сотрудник ДПС двигался на служебном автомобиле, неосведомленная об СВУ женщина ударила его ногой, в результате чего произошел взрыв. Пострадавшая в тяжёлом состоянии была госпитализирована, впоследствии обе её ноги пришлось частично ампутировать.

Задержанным также вменили несостоявшийся взрыв СВУ 5 марта 2015 года около поста ГИБДД, расположенного в доме №7 по набережной реки Малая Невка.

Как огласила судья Наталья Кузнецова , суд путем частичного сложения наказаний приговорил Мотовилова к 19 годам, а Головырцева — 19,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима . По гражданским искам потерпевших с подсудимых суд постановил взыскать 2,4 миллиона рублей.

Мотовилову и Головырцеву были предъявлены обвинения по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Из материалов дела следует, что в октябре 2014 года Головырцев вернулся из Донецкой народной республики, после чего у него и Мотовилова сформировалось убеждение в необходимости смены системы власти в России , поскольку она "светская, непатриотичная и не помогает ДНР и ЛНР".