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Дочь Скрипаля ненадолго приходила в сознание
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Дочь Скрипаля приходила в сознание 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Дочь экс-разведчика Сергея Скрипала Юлия ненадолго приходила в себя в больнице после отравления. Об этом пишет The Times.
По данным издания, после короткого периода бодрствования женщина «вернулась в кому». Ее отец «остается без сознания и не может общаться».
Как отмечает газета со ссылкой на материалы с закрытого судебного заседания, ущерб, нанесенный отравляющим веществом здоровью отца и дочери, может оказаться необратимым. По словам судьи, состояние обоих пациентов может «быстро ухудшиться».
Как уточняет ТАСС, никто из родственников Скрипалей не обращался в больницу, чтобы узнать, в каком состоянии они находятся. По данным агентства, эту информацию могла бы запросить мать экс-разведчика и жених его дочери, которые, скорее всего, находятся в России.
Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, отец и дочь остаются в «критическом, но стабильном» состоянии.
Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов. В Кремле все обвинения в адрес РФ отрицают.
Российские власти заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.
Позже Лондон решил выслать из страны 23 российских дипломатов и заморозить двусторонние контакты на высшем уровне. В РФ пообещали выслать такое же число британских дипломатов, закрыть Британский совет и консульство в Санкт-Петербурге.
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