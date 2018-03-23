Дочь Скрипаля ненадолго приходила в сознание

Дочь Скрипаля приходила в сознание

Дочь экс-разведчика Сергея Скрипала Юлия ненадолго приходила в себя в больнице после отравления. Об этом пишет The Times

По данным издания, после короткого периода бодрствования женщина «вернулась в кому». Ее отец «остается без сознания и не может общаться».

Как отмечает газета со ссылкой на материалы с закрытого судебного заседания, ущерб, нанесенный отравляющим веществом здоровью отца и дочери, может оказаться необратимым. По словам судьи, состояние обоих пациентов может «быстро ухудшиться».

Как уточняет ТАСС , никто из родственников Скрипалей не обращался в больницу, чтобы узнать, в каком состоянии они находятся. По данным агентства, эту информацию могла бы запросить мать экс-разведчика и жених его дочери, которые, скорее всего, находятся в России

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, отец и дочь остаются в «критическом, но стабильном» состоянии.

Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании . В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов. В Кремле все обвинения в адрес РФ отрицают.

Российские власти заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.