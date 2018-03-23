«Кокаиновый самолет» совершил загадочный маневр

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» 23 марта прошел над петербургским аэропортом Пулково, но не стал приземляться. Об этом сообщает «Фонтанка».

Со слов очевидцев, воздушное судно пошло на посадку, снизилось в сторону левой полосы, но не приземлилось, а подняло нос и полетело дальше.

>> «Кокаиновый самолет» заберет высланных российских дипломатов из Лондона «И больше он не возвращался», — добавили собеседники издания.

Газета отмечает, что погодные условия не препятствовали посадке. По ее сведениям, самолет в этот день не перевозил чиновников, а совершил тренировочный полет для отработки различных маневров.

Речь, согласно данным онлайн-сервиса Flightradar24, идет об Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023. 23 марта это воздушное судно вылетело из московского аэропорта Внуково и спустя два с небольшим часа вернулось туда же, сделав разворот близ Санкт-Петербурга