Красную Поляну накрыла африканская оранжевая пыль

На фотографии видно, как снег на склонах окрашен в коричневый цвет. Также отмечается, что в некоторых районах Сочи прошел дождь коричневого цвета.

По данным местных СМИ, специалисты отмечают, что Снежный фронт пришел на Кубань со Средиземного моря.

Накануне греческий остров Крит накрыла африканская пыль и окрасила небо над ним в оранжево-красный цвет. Видимость не превышает несколько сот метров, а многие люди страдают из-за проблем с дыханием.