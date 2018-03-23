Красную Поляну накрыла африканская оранжевая пыль 

Африканская оранжевая пыль, накрывшая остров Крит, добралась до Краснодарского края. Как сообщают очевидцы в соцсетях, на Кубани пошел коричневый дождь.
На фотографии видно, как снег на склонах окрашен в коричневый цвет. Также отмечается, что в некоторых районах Сочи прошел дождь коричневого цвета.
По данным местных СМИ, специалисты отмечают, что Снежный фронт пришел на Кубань со Средиземного моря.
Накануне греческий остров Крит накрыла африканская пыль и окрасила небо над ним в оранжево-красный цвет. Видимость не превышает несколько сот метров, а многие люди страдают из-за проблем с дыханием.