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Захвачена телебашня в Екатеринбурге
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Захвачена телебашня в Екатеринбурге 

Рамблер 4 часа назад
Телебашню в Екатеринбурге захватили руферы. Башню строили в конце восьмидесятых годов, но потом финансирование прекратилось, башня оказалась заброшенной. Осень 2017 года было принято решение взорвать телевышку, однако у него нашлись противники. Дата сноса постоянно переносилась, но в итоге была названа дата 24 марта 2018 года. Взобравшиеся на башню экстремалы сумели обойти охранников и, оказавшись на вершине, вывесили российский флаг в знак протеста против сноса. К настоящему моменту они провели на вышке уже несколько часов, требуя референдума.
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