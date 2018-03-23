Захвачена телебашня в Екатеринбурге 

Телебашню в Екатеринбурге захватили руферы. Башню строили в конце восьмидесятых годов, но потом финансирование прекратилось, башня оказалась заброшенной. Осень 2017 года было принято решение взорвать телевышку, однако у него нашлись противники. Дата сноса постоянно переносилась, но в итоге была названа дата 24 марта 2018 года. Взобравшиеся на башню экстремалы сумели обойти охранников и, оказавшись на вершине, вывесили российский флаг в знак протеста против сноса. К настоящему моменту они провели на вышке уже несколько часов, требуя референдума.