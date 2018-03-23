В Петербурге фонтан горячей воды выбил стекла в зданиях

"Комитет по энергетике настоял на включении данной тепломагистрали в инвестпрограмму АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" из-за высокого износа теплосети и участившихся случаев выявления дефектов. На сегодняшнем заседании совета по взаимодействию администрации Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром" будет подниматься, в частности, вопрос о высокой изношенности теплосетей предприятия и, соответственно, увеличении инвестиционной программы", — отметил он.

Собеседник агентства добавил, что дефект на этом участке выявлен четвертый раз подряд за последние две недели и связан с высокой степенью износа тепломагистрали.