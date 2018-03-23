В Петербурге фонтан горячей воды выбил стекла в зданиях

Выброс горячей воды из изношенной теплотрассы произошел в центре Петербурга: разбиты стекла в соседних зданиях, повреждено несколько автомобилей, без отопления осталось 38 домов, сообщил РИА Новости представитель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
"Был выявлен повторный дефект на тепломагистрали диаметром 700 миллиметров в районе Девятой Советской улицы, 18. Технологическое нарушение сопровождалось выбросом теплоносителя, в результате чего разбито несколько стекол в соседних зданиях. Также пострадала пара автомобилей и произошел провал асфальта. В результате дефекта 38 зданий в Центральном районе остались без отопления", — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что дефект на этом участке выявлен четвертый раз подряд за последние две недели и связан с высокой степенью износа тепломагистрали.
"Комитет по энергетике настоял на включении данной тепломагистрали в инвестпрограмму АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" из-за высокого износа теплосети и участившихся случаев выявления дефектов. На сегодняшнем заседании совета по взаимодействию администрации Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром" будет подниматься, в частности, вопрос о высокой изношенности теплосетей предприятия и, соответственно, увеличении инвестиционной программы", — отметил он.
Представитель комитета по энергетике добавил, что нормативный срок ликвидации технологического нарушения на Девятой Советской улице составляет 20 часов.