Ещё
На Кубани подростка ищут с помощью беспилотника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани пропавшего в лесу подростка ищут с помощью беспилотника 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Depositphotos/rcaucino
Правоохранители Мостовского района Краснодарского края продолжают поиски пропавшего в лесу 15-летнего подростка, используя беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
Ранее сообщалось, что к правоохранителям обратилась 32-летняя местная жительница с заявлением о том, что в четверг утром ее 15-летний сын ушел из дома в лес и до сих пор не вернулся. По словам женщины, в районе обеда сын позвонил ей и сообщил что заблудился, через некоторое время связь с подростком прервалась. Личный состав полиции был поднят по команде "Общий сбор".
"В поисковых мероприятиях задействованы более 70 человек. Созданы специализированные группы из числа сотрудников полиции, МЧС и егерей. Сотрудники ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю подключили к поискам беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за ночь полицейские обследовали хребет южной стороны горы Герпиген с применением служебных собак. Правоохранители опрашивают родственников, друзей и знакомых разыскиваемого. На розыск несовершеннолетнего также ориентированы полицейские приграничных районов Краснодарского края. Поиски осложняют плохие погодные условия. Ночью температура воздуха в горах опускалась до минус 10 градусов.
РИА Новости: последние новости
В Австралии на берег выбросились более 150 дельфинов В Челябинске обстреляли машину скорой помощи МЧС вновь не обнаружило вредных веществ в воздухе у полигона "Ядрово"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре50
В России признали бессилие перед США1738
Еще одна страна вышлет российских дипломатов181
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»7
Успенскую сняли с рейса за дебош187
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
04:51
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре
Общество
02:57
Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи
Шоу-бизнес
01:23
Савченко рассказала про переворот: запись со скрытой камеры
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение