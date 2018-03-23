На Кубани подростка ищут с помощью беспилотника

"В поисковых мероприятиях задействованы более 70 человек. Созданы специализированные группы из числа сотрудников полиции, МЧС и егерей. Сотрудники ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю подключили к поискам беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к правоохранителям обратилась 32-летняя местная жительница с заявлением о том, что в четверг утром ее 15-летний сын ушел из дома в лес и до сих пор не вернулся. По словам женщины, в районе обеда сын позвонил ей и сообщил что заблудился, через некоторое время связь с подростком прервалась. Личный состав полиции был поднят по команде "Общий сбор".