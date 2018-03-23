В Киеве задержали похитителей бюста Леси Украинки

Полиция Киева заявила, что объявила подозрения двум мужчинам, которые были ранее задержаны за похищение бюста поэтессы Леси Украинки. Об этом сообщается на странице правоохранительных органов в Facebook.
«Правонарушители забрали бронзовый бюст, разбили его на куски и постепенно сдавали как металлолом. Вещественные доказательства изъяты. На время следствия суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что неизвестные в Киеве украли бронзовый бюст украинской поэтессы Леси Украинки.