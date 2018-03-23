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В Киеве задержали похитителей бюста Леси Украинки
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Киевская полиция нашла предполагаемых похитителей бюста украинской поэтессы Леси Украинки 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Полиция Киева заявила, что объявила подозрения двум мужчинам, которые были ранее задержаны за похищение бюста поэтессы Леси Украинки. Об этом сообщается на странице правоохранительных органов в Facebook.
«Правонарушители забрали бронзовый бюст, разбили его на куски и постепенно сдавали как металлолом. Вещественные доказательства изъяты. На время следствия суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что неизвестные в Киеве украли бронзовый бюст украинской поэтессы Леси Украинки.
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