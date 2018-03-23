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В Калифорнии автомобиль протаранил ворота авиабазы
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В Калифорнии автомобиль протаранил ворота авиабазы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Автомобиль протаранил главные ворона базы ВВС США в Калифорнии и загорелся, водитель транспортного средства погиб на месте, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте базы.
Инцидент произошел вечером 21 марта на авиабазе Трэвис, расположенной в округе Солано на северо-западе Калифорнии. Согласно заявлению, автомобиль "получил несанкционированный доступ" на территорию базы через главные ворота. Вскоре после этого автомобиль "врезался и загорелся".
Сообщается, что в результате инцидента никто из персонала авиабазы не пострадал. Ведется расследование случившегося.
Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в автомобиле находились баки с пропаном. Источники добавили, что водитель намеренно поджег автомобиль.
По данным телеканала, следователи рассматривают случившееся как теракт. К расследованию инцидента подключилось ФБР. Личность водителя была установлена, но не сообщается.
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