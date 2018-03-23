В Калифорнии автомобиль протаранил ворота авиабазы

Автомобиль протаранил главные ворона базы ВВС США в Калифорнии и загорелся, водитель транспортного средства погиб на месте, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте базы.

Инцидент произошел вечером 21 марта на авиабазе Трэвис, расположенной в округе Солано на северо-западе Калифорнии. Согласно заявлению, автомобиль "получил несанкционированный доступ" на территорию базы через главные ворота. Вскоре после этого автомобиль "врезался и загорелся".

Сообщается, что в результате инцидента никто из персонала авиабазы не пострадал. Ведется расследование случившегося.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах , в автомобиле находились баки с пропаном. Источники добавили, что водитель намеренно поджег автомобиль.