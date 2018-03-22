В крови Скрипаля нашли «Новичок»

Анализ крови бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери подтвердил присутствие нервно-паралитического вещества класса «Новичок» или близкого к нему. Об этом рассказал источник в военной лаборатории английского технопарка Портон-Даун, передает Reuters

Британский суд разрешил взять кровь Скрипаля и его дочери на анализы, так как сами они находятся в коме и не могут дать согласие на проведение процедуры.