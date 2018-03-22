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В крови Скрипаля нашли «Новичок»
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В крови Скрипаля нашли «Новичок» 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Matt Dunham / AP
Анализ крови бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери подтвердил присутствие нервно-паралитического вещества класса «Новичок» или близкого к нему. Об этом рассказал источник в военной лаборатории английского технопарка Портон-Даун, передает Reuters.
>> Назван способ определить происхождение
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила о «положительной идентификации» экспертами вещества из группы «Новичок», который использовался на улицах Солсбери в день отравления бывшего разведчика, сообщает РИА Новости.
Британский суд разрешил взять кровь Скрипаля и его дочери на анализы, так как сами они находятся в коме и не могут дать согласие на проведение процедуры.
Отравление шпиона и его дочери в начале марта в Солсбери вызвало международный скандал. Лондон винит в случившемся Россию, Москва отрицает свою причастность к преступлению. 14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.
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