В Дагестане задержали руководителя республиканской ФАС 

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило уголовное дело в отношении руководителя Управления антимонопольной службы РФ по Дагестану Кубасая Кубасаева.
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, дело завели по статье "получение взятки".
По версии следствия, с 2013 по 2015 год Кубасаев получил от руководителя республиканской дирекции единого государственного заказчика-застройщика Шамиля Кадиева взятки: деньгами, а также швейцарскими часами и охотничьим ружьем. Подношения оценивают на общую сумму в более трех миллионов рублей.
Со своей стороны подозреваемый не препятствовал проведению казенным учреждением аукционов на право заключения госконтрактов.
Кубасаев задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Также проверят причастность обвиняемого к другим коррупционным преступлениям.