Ещё
В Дагестане задержали руководителя республиканской ФАС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дагестане задержали руководителя республиканской ФАС 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило уголовное дело в отношении руководителя Управления антимонопольной службы РФ по Дагестану Кубасая Кубасаева.
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, дело завели по статье "получение взятки".
По версии следствия, с 2013 по 2015 год Кубасаев получил от руководителя республиканской дирекции единого государственного заказчика-застройщика Шамиля Кадиева взятки: деньгами, а также швейцарскими часами и охотничьим ружьем. Подношения оценивают на общую сумму в более трех миллионов рублей.
Со своей стороны подозреваемый не препятствовал проведению казенным учреждением аукционов на право заключения госконтрактов.
Кубасаев задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Также проверят причастность обвиняемого к другим коррупционным преступлениям.
Российская Газета: последние новости
Истребитель F-16 разбился в Турции Отец экс-разведчика Литвиненко назвал убийцу своего сына Великобритания, Франция, Германия и США винят РФ в отравлении Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»32
США останутся без Турции110
В Турции разбился истребитель19
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии289
Умственные способности Скрипаля оказались под угрозой33
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение