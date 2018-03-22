В Дагестане задержали руководителя республиканской ФАС

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко , дело завели по статье "получение взятки".

По версии следствия, с 2013 по 2015 год Кубасаев получил от руководителя республиканской дирекции единого государственного заказчика-застройщика Шамиля Кадиева взятки: деньгами, а также швейцарскими часами и охотничьим ружьем. Подношения оценивают на общую сумму в более трех миллионов рублей.

Со своей стороны подозреваемый не препятствовал проведению казенным учреждением аукционов на право заключения госконтрактов.

Кубасаев задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также проверят причастность обвиняемого к другим коррупционным преступлениям.