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Медики рассказали о поражении мозга Скрипаля
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Медики рассказали о поражении мозга Скрипаля 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Depositphotos
Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом может серьезно повредить их умственные способности, пришли к выводу британские медики. Об этом заявил судья Дэвид Уильямс, передает Reuters.
В четверг, 22 марта, британский суд разрешил отправить образец крови Скрипаля на экспертизу в ОЗХО.
«Точный эффект воздействия [отравляющего вещества] на их здоровье в долгосрочной перспективе остается неясным, хотя медицинские тесты демонстрируют, что их умственные способности могут быть серьезно нарушены», — сказал Уильямс.
Медики подчеркивают, что и Сергей, и Юлия Скрипаль находятся под сильным воздействием седативных препаратов. Их физическое состояние стабильно.
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