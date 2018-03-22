Медики рассказали о поражении мозга Скрипаля

В четверг, 22 марта, британский суд разрешил отправить образец крови Скрипаля на экспертизу в ОЗХО

«Точный эффект воздействия [отравляющего вещества] на их здоровье в долгосрочной перспективе остается неясным, хотя медицинские тесты демонстрируют, что их умственные способности могут быть серьезно нарушены», — сказал Уильямс.

Медики подчеркивают, что и Сергей, и Юлия Скрипаль находятся под сильным воздействием седативных препаратов. Их физическое состояние стабильно.