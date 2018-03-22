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В Литве задержан российский контрабандист шри-ланкийцев
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В Литве задержан российский контрабандист шри-ланкийцев 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На месяц в Литве задержан 49-летний россиянин, который нелегально пытался вывезти в Прибалтику из Белоруссии 14 граждан Шри-Ланки. Нелегалы были обнаружены на КПП Лаворишкес в тягаче Scania. Они прятались в полуприцепе Trailor за грузом пластика.
Выявить контрабанду из 13 мужчин и одной женщины позволил рентген, сообщает РИА Новости. Нелегалы провели в полуприцепе несколько дней. При этом они так сильно замерзли, что практически уже не могли двигаться. Выносить из грузового полуприцепа их пришлось на руках. Всем нелегалам была предоставлена медицинская помощь.
Мигрантам, к счастью, оставшимся в живых после такой передряги, грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет. А вот водителю из России придется ответить по более строгой статье закона: за нелегальную перевозку через границу опасным для жизни людей нелегалов ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
Тяга шри-ланкийцев в Литву не ослабевает, даже наоборот. В 2014 году при попытке нелегального пересечения литовской границы было задержано двое граждан Шри-Ланки, в 2015 году — уже вдвое больше. В 2016 году волна нелегальной миграции из Шри-Ланки схлынула — было задержано только трое мигрантов, чтобы накрыть литовскую границу в 2017 году. В прошлом году на границе Литвы были остановлены 19 нелегальных мигрантов с Цейлона.
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