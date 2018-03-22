Грузчика Шереметьево задержали за кражу 56 тысяч евро

"Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — сказала Волк.

Как рассказал задержанный, при погрузке на борт денег он разрезал ножом упаковку и похитил несколько пачек купюр, надеясь, что никто не заметит.