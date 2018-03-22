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В Москве автомобиль въехал в остановку
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В Москве автомобиль въехал в остановку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два человека пострадали в результате столкновения автомобиля с остановкой общественного транспорта в Восточном Измайлово, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"На ул. 15-я Парковая в районе д. 24 легковой автомобиль Nissan Teana вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта. В результате два человека были травмированы", — сообщил источник.
По предварительным данным, в аварии пострадали водитель иномарки и пожилая женщина, стоявшая на остановке.
Проводится проверка, на месте происшествия работает полиция.
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