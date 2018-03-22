В Москве автомобиль въехал в остановку

"На ул. 15-я Парковая в районе д. 24 легковой автомобиль Nissan Teana вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта. В результате два человека были травмированы", — сообщил источник.

По предварительным данным, в аварии пострадали водитель иномарки и пожилая женщина, стоявшая на остановке.

Проводится проверка, на месте происшествия работает полиция.