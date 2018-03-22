Сына экс-презента Шри-Ланки не пустили в США после поездки в Россию

"Emirates Air в Москве проинформировали, что я не смогу вылететь моим рейсом в Хьюстон, поскольку власти США проинструктировали их не пускать меня на борт. Обоснованные причины еще не получены. У США, конечно, есть суверенное право. Конечно же, это не имеет ничего общего с моим именем, участием в оппозиции Шри-Ланки или моим вылетом из России…" — написал Раджапакса в Twitter. Сын бывшего президента Шри-Ланки Махинды Раджапаксы 31-летний Намал Раджапакса заявил, что власти США отказали ему во въезде после того, как он принял участие в наблюдении за президентскими выборами в России в качестве иностранного наблюдателя.

В своих ранних сообщениях в соцсети Раджапакса сообщил, что получил возможность наблюдать за голосованием во время президентских выборов в России и рассказывал о посещении нескольких избирательных участков.

Представители политика подтвердили изданию Indian Express, что у него была действующая американская виза.

По данным газеты Daily Mail, запрет на въезд в США может быть связан с обвинениями в отмывании денег, которые выдвинуты против Намала Раджапаксы на родине. Газета отмечает, что власти Шри-Ланки начали расследования деятельности Махинды Раджапаксы и его окружения после поражения политика на выборах в 2015 году.

Махинда Раджапакса возглавлял Шри-Ланку с 2005 по 2015 год и в течение многих лет являлся одним из лидеров Партии свободы. На данный момент Махинда и сын экс-главы государства Намал Раджапакса являются членами парламента и часто ведут оппозиционную действующему правительству политику.