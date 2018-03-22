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Названа причина невылета самолета «Саратовских авиалиний»
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Самолет «Саратовских авиалиний» не смог вылететь в Сургут из-за неполадки 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет Як-42 "Саратовских авиалиний" в четверг не смог вылететь из Саратова в Сургут: во время разбега сработала предупреждающая сигнализация одного из двигателей, самолет прекратил взлет и вернулся на стоянку, сообщает авиакомпания.
"Сегодня, 22 марта, в аэропорту "Саратов Центральный" при выполнении рейса 6В-9532 по маршруту Саратов-Сургут на самолете Як-42 авиакомпании "Саратовские авиалинии" во время разбега на взлетно-посадочной полосе сработала предупреждающая сигнализация одного из трех двигателей. Экипаж принял решение прекратить взлет, самолет вернулся на стоянку", — говорится в сообщении.
На борту находились 7 членов экипажа и 102 пассажира, пострадавших нет. Пассажиры размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием. Вылет резервного борта, который доставит пассажиров из Саратова в Сургут, запланирован на 14.00 по местному времени, сообщает авиакомпания.
Отмечается, что при осмотре самолета не было выявлено внешних повреждений двигателя и воздушного судна в целом. В настоящее время проводится оценка технического состояния самолета.
По данным Росавиации, "Саратовские авиалинии" в настоящее время эксплуатируют пять самолетов Ан-148, пять Як-42 и два Embraer 190.
Ространснадзор во вторник предписал приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148, находящихся в парках российских авиакомпаний. Это связано с расследованием причин авиакатастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в Орск 11 февраля, в которой погиб 71 человек. Росавиация, в свою очередь, сообщила, что направила "Саратовским авиалиниям" директиву о приостановке полетов Ан-148. При этом в другие авиакомпании подобная директива не направлялась.
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