Названа причина невылета самолета «Саратовских авиалиний»

Самолет «Саратовских авиалиний» не смог вылететь в Сургут из-за неполадки

"Сегодня, 22 марта, в аэропорту "Саратов Центральный" при выполнении рейса 6В-9532 по маршруту Саратов-Сургут на самолете Як-42 авиакомпании "Саратовские авиалинии" во время разбега на взлетно-посадочной полосе сработала предупреждающая сигнализация одного из трех двигателей. Экипаж принял решение прекратить взлет, самолет вернулся на стоянку", — говорится в сообщении. Самолет Як-42 "Саратовских авиалиний" в четверг не смог вылететь из Саратова Сургут : во время разбега сработала предупреждающая сигнализация одного из двигателей, самолет прекратил взлет и вернулся на стоянку, сообщает авиакомпания.

На борту находились 7 членов экипажа и 102 пассажира, пострадавших нет. Пассажиры размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием. Вылет резервного борта, который доставит пассажиров из Саратова в Сургут, запланирован на 14.00 по местному времени, сообщает авиакомпания.

Отмечается, что при осмотре самолета не было выявлено внешних повреждений двигателя и воздушного судна в целом. В настоящее время проводится оценка технического состояния самолета.

По данным Росавиации, "Саратовские авиалинии" в настоящее время эксплуатируют пять самолетов Ан-148, пять Як-42 и два Embraer 190.