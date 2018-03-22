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Мошенники обокрали пенсионерку в Москве
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Неизвестные под видом работников Пенсионного фонда украли из квартиры пенсионерки в Москве 1 млн руб. 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Столичная полиция разыскивает преступников, обокравших квартиру пожилой женщины в Таганском районе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Днем 21 марта в службу «02» поступила информация о хищении из квартиры на ул. Воронцовская, д. 26.
«По словам потерпевшей пенсионерки 1934 г. рождения, к ней домой пришли незнакомые мужчина и женщина, которые представились сотрудниками Пенсионного фонда. После ухода незнакомцев женщина обнаружила пропажу денег из открытого сейфа», — сказали в пресс-службе, уточнив, что злоумышленники похитили 1 млн руб.
В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.
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