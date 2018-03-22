Ещё
В Кургане проверят работу психологов после ЧП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Курганской области проверят работу психологов после ЧП со стрельбой в школе 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Власти Курганской области проверят эффективность работы психологов в системе образования региона после инцидента в школе №15 Шадринска, где семиклассница открыла стрельбу из пневматического пистолета. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе департамента образования и науки региона.
"Будет проведена ревизия деятельности школьной психологической службы в системе образования Курганской области на предмет эффективности работы", — сказала руководитель пресс-службы департамента Снежана Трофимец.
По ее словам, почти в каждой школе области введена ставка психолога.
"Однако у малокомлпектных школ нет такой возможности, там есть приходящие психологи, которые работают на полставки", — добавила она.
Ученица седьмого класса в среду обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, который принадлежал ее отцу. На момент ЧП учитель отошел в медицинский кабинет с другим учеником. Пострадали семь детей, все они получили синяки и ссадины. Один из школьников был доставлен в больницу, однако после осмотра его отпустили.
Причиной инцидента, по данным прокуратуры региона, мог стать конфликт между учениками. Ведомство проводит проверку для выяснения подробностей случившегося, следственное управление СК РФ по региону проводит собственную проверку.
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил специально созданной региональной рабочей группе разобраться в произошедшем. Группу возглавила региональный детский омбудсмен Алена Лопатина.
ТАСС: последние новости
Источник: певец Витас устроил стрельбу в поселке Барвиха в Подмосковье Число жертв взрыва газа в жилом доме в Мурманске выросло до трех МВД возбудило дело по факту хищения экс-депутатом Госдумы 2,5 млрд рублей из банка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»137
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах81
Офицеры МВД подрались на совещании87
С IKEA можно попрощаться5
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»237
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение