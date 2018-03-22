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Российский актер лупил жену руками и ногами
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Российский актер лупил жену руками и ногами 

Рамблер 46 минут назад
Анатолий Наряднов получил известность, снимаясь в сериалах про полицейских. Однако в последнее время его упоминают лишь как мучителя супруги. 17 марта он избил гражданскую жену, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Избитая женщина обратилась за помощью к соседям, они вызвали полицию. По словам очевидцев, после этого Анатолий схватил женщину за волосы и продолжил избиение. Соседи подтвердили, что актёр уже не в первый раз поднимет на супругу руку. МВД показало кадры допроса дебошира. В отношении него возбуждено уголовное дело, сам Наряднов теперь находится под подпиской о невыезде.
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