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При пожаре в Москве погиб человек
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Один человек погиб при пожаре на юге Москвы 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В четверг, 21 марта, вспыхнул пожар в жилом доме на Загородном шоссе. Погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу МЧС по Москве.
Возгорание произошло в 07:39 на втором этаже жилого дома. Его площадь составила 15 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось ближе к 08:00.
Как сообщила пресс-служба МЧС по Москве, горели личные вещи и мебель.
В целях безопасности были эвакуированы восемь человек.
В Дублине загорелись несколько этажей гостиницы. Пожар произошел на пяти верхних этажах. Все постояльцы успели покинуть гостиницу. О пострадавших не сообщается.
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