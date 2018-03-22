При пожаре в Москве погиб человек

Один человек погиб при пожаре на юге Москвы

В четверг, 21 марта, вспыхнул пожар в жилом доме на Загородном шоссе. Погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу МЧС по Москве.

Возгорание произошло в 07:39 на втором этаже жилого дома. Его площадь составила 15 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось ближе к 08:00.

Как сообщила пресс-служба МЧС по Москве, горели личные вещи и мебель.

В целях безопасности были эвакуированы восемь человек.