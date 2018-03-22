Неблагодарные гомосексуалы ограбили бывшего любовника и попытались сжечь его дом

В американском штате Флорида двое мужчин ограбили бывшего любовника и попытались сжечь его дом с помощью соуса для рагу. Об этом сообщает Fox News.

Деррика Ирвинга (Derrick Irving) и Джона Силву (John Silva) арестовали после того, как они, предположительно, проникли в дом мужчины, имя которого не называется, и вынесли оттуда телевизор и кондиционер. По сообщениям полиции, в момент ограбления дом был пуст, а на телефон пострадавшего пришло уведомление системы охраны, что в его жилище кто-то проник. Он вызвал полицию.

«Они пытались сделать так, будто я оставил на включенной плите кастрюльку с соусом. Но кто встает в два часа ночи, чтобы приготовить соус?» — прокомментировал ситуацию пострадавший. Когда полицейские прибыли, они увидели отъезжающую от дома машину. Подозреваемые сообщили, что заехали к знакомому, чтобы забрать одежду. Уточняется, что один из них был в костюме быка. В машине были обнаружены кондиционер воздуха, пылесос, телевизор с плоским экраном, обогреватель, приспособление для измельчения марихуаны и пустая банка соуса для рагу. Сообщается, что грабители пытались сжечь с его помощью дом.

Ирвинг и Силва рассказали полицейским, что состояли в сексуальных отношениях с пострадавшим. «Все началось с отношений, которые продлились около недели, — подтвердил владелец дома. — Я давал ему свою машину в пользование на четыре месяца, может он из-за этого разозлился. А может, из-за того, что я дал ему 150 долларов на поход к зубному». С кем именно он имел связь, не уточняется.

Обоим мужчинам были предъявлены обвинения в невооруженном ограблении, крупной краже и поджоге.