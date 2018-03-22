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На полицейских под Саратовом совершено покушение
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На полицейских под Саратовом совершено покушение 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Пострадавшие при взрыве ноутбука в ходе проведения оперативно‐розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии и полиции были госпитализированы. Инцидент произошел в Саратовской области. Об этом сообщила пресс‐служба регионального управления СК РФ.
Вместе с тем уточняется, что подозреваемые в покушении на убийство правоохранителей в настоящее время задержаны.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Все обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и Росгвардии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий назначили встречу с лицами, имевшими необходимую информацию по делу. Однако в назначенное время и место условленные лица не явились.
На месте встречи правоохранители обнаружили ноутбук и подошли к нему. Однако произошел резкий хлопок, в результате чего пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии. Инцидент произошел в 10 километрах от села Красный Яр Энгельского района.
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