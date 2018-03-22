На полицейских под Саратовом совершено покушение

Пострадавшие при взрыве ноутбука в ходе проведения оперативно‐розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии и полиции были госпитализированы. Инцидент произошел в Саратовской области . Об этом сообщила пресс‐служба регионального управления СК РФ.

Вместе с тем уточняется, что подозреваемые в покушении на убийство правоохранителей в настоящее время задержаны.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ . Все обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и Росгвардии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий назначили встречу с лицами, имевшими необходимую информацию по делу. Однако в назначенное время и место условленные лица не явились.

На месте встречи правоохранители обнаружили ноутбук и подошли к нему. Однако произошел резкий хлопок, в результате чего пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии. Инцидент произошел в 10 километрах от села Красный Яр Энгельского района.