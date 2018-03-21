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Экс-депутат ГД подозревается в крупном хищении
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Экс-депутат Госдумы подозревается в крупном хищении 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
По подозрению в хищении из банка "Петрокоммерц" 2,5 миллиарда рублей в Москве задержан бывший депутат Государственной Думы Вадим Варшавский.
По данным правоохранительных органов, план хищения денег из банка, у которого в 2015 году была отозвана лицензия, Вадим Варшавский разработал вместе с несколькими соучастниками, передает РИА Новости. В соответствии с этим планом, между предприятием, владельцем которого являлся экс-депутат, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").
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