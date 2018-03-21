Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке

Соседи певца Витаса вызвали полицию после того, как он устроил стрельбу из стартового пистолета во дворе своего дома на Рублевском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По свидетельствам очевидцев, Витас находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и приехавшим по вызову полицейским дверь открывать отказался. Полиции пришлось ломать дверь, после чего обладателя фальцета увезли в ОВД.

От медицинского освидетельствования певец отказался.

Полицейские составили протокол об административном нарушении и отпустили Витаса на свободу.

Позже появился комментарий самого певца.

"Сейчас опять милиция приехала, говорят, что в отделение нужно поехать, что-то подписать там нужно. Салют, просто по воронам стреляли из стартового пистолета, соседи разнервничались", — приводит РЕН слова Витаса.

Виталий Грачев , выступающий под псевдонимом Витас, стал популярен в 2000 году после исполнения песни «Опера №2». Интерес публики вызвал его высокий и пронзительный голос, который его продюсеры объясняли особым строением горла.