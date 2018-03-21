Ещё
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соседи певца Витаса вызвали полицию после того, как он устроил стрельбу из стартового пистолета во дворе своего дома на Рублевском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По свидетельствам очевидцев, Витас находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и приехавшим по вызову полицейским дверь открывать отказался. Полиции пришлось ломать дверь, после чего обладателя фальцета увезли в ОВД.
От медицинского освидетельствования певец отказался.
Полицейские составили протокол об административном нарушении и отпустили Витаса на свободу.
Позже появился комментарий самого певца.
"Сейчас опять милиция приехала, говорят, что в отделение нужно поехать, что-то подписать там нужно. Салют, просто по воронам стреляли из стартового пистолета, соседи разнервничались", — приводит РЕН слова Витаса.
Виталий Грачев, выступающий под псевдонимом Витас, стал популярен в 2000 году после исполнения песни «Опера №2». Интерес публики вызвал его высокий и пронзительный голос, который его продюсеры объясняли особым строением горла.
В 2013 году Витас, управляя автомобилем, сбил велосипедистку около ВВЦ в Москве, а затем нанес удар ногой одному из прибывших на место происшествия полицейских. В отделении полиции у певца нашли макет пистолета Макарова.
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»217
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД82
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи24
Трамп объяснился за звонок Путину46
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»124
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение