Москвич рассказал о живших в рухнувшем здании бездомных 

Здание на Трубной улице в центре Москвы, в котором в среду обрушилась крыша, несколько лет служило «сквотом» для бездомных, однако после жалоб жителей вход в дом закрыли, и бездомные там после этого не появлялись, рассказал очевидец обрушения, местный житель Игорь Токарев.
Очевидец сообщил, что обрушение здания сопровождалось громким ударом.
«Громкий удар — и дом весь зашатало. Подумал: землетрясение. Жена посмотрела — говорит ничего нет», — рассказал Токарев.
По его словам, в здании недавно на верхнем этаже был пожар, причиной которого могли быть костры, разведенные нескольких лет жившими там бездомными, передает РИА «Новости».
«На протяжении нескольких лет там жили бездомные. Они там появлялись, мне это не нравилось, я приходил, жаловался участковому, и после этого принимались меры. Далее из ГБУ «Жилищник» приходили, они все это заколачивали, после этого, правда, все повторялось», — сказал Токарев.
При этом он отметил, что спустя какое-то время после принятых мер бездомных в заброшенном здании не стало.
Крыша, возможно, обвалилась под тяжестью снега — его много на торчащих обломках. Сейчас представители экстренных служб готовятся разбирать завалы. Обстановка в зоне обрушения крыши здания спокойная. Оно оцеплено представителями МЧС и полицейскими.
Ранее МЧС проинформировало, что в центре столицы обрушилась кровля административного здания, находящегося на реконструкции. Площадь обрушения составила 80 квадратных метров, никто не пострадал.