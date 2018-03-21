Москвич рассказал о живших в рухнувшем здании бездомных

Здание на Трубной улице в центре Москвы, в котором в среду обрушилась крыша, несколько лет служило «сквотом» для бездомных, однако после жалоб жителей вход в дом закрыли, и бездомные там после этого не появлялись, рассказал очевидец обрушения, местный житель Игорь Токарев.

Очевидец сообщил, что обрушение здания сопровождалось громким ударом.

«Громкий удар — и дом весь зашатало. Подумал: землетрясение. Жена посмотрела — говорит ничего нет», — рассказал Токарев.

«На протяжении нескольких лет там жили бездомные. Они там появлялись, мне это не нравилось, я приходил, жаловался участковому, и после этого принимались меры. Далее из ГБУ «Жилищник» приходили, они все это заколачивали, после этого, правда, все повторялось», — сказал Токарев. По его словам, в здании недавно на верхнем этаже был пожар, причиной которого могли быть костры, разведенные нескольких лет жившими там бездомными, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что спустя какое-то время после принятых мер бездомных в заброшенном здании не стало.

Крыша, возможно, обвалилась под тяжестью снега — его много на торчащих обломках. Сейчас представители экстренных служб готовятся разбирать завалы. Обстановка в зоне обрушения крыши здания спокойная. Оно оцеплено представителями МЧС и полицейскими.

Ранее МЧС проинформировало, что в центре столицы обрушилась кровля административного здания, находящегося на реконструкции. Площадь обрушения составила 80 квадратных метров, никто не пострадал.