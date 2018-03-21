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Стало известно о состоянии полицейского в Солсбери
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Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в Солсбери полицейского 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo / PA/ Andrew Matthews
Пострадавший при отравлении в Солсбери полицейский Ник Бэйли находится в стабильном и некритическом состоянии, сообщила национальная служба здравоохранения Англии.
"После инцидента в Солсбери три пациента находятся в больнице. Мужчина около 60 лет и женщина около 30 лет остаются в критическом, но стабильном состоянии в палате интенсивной терапии после воздействия нервно-паралитического вещества. Полицейский… находится в сознании и стабильном и уже не критическом состоянии", — говорится на сайте службы.
Ранее полиция Уилтшира заявила, что не может назвать предполагаемой даты, когда пострадавшие могут быть выписаны из больницы.
В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство, Москва обвинения отрицает.
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.
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