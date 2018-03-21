Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в Солсбери полицейского

"После инцидента в Солсбери три пациента находятся в больнице. Мужчина около 60 лет и женщина около 30 лет остаются в критическом, но стабильном состоянии в палате интенсивной терапии после воздействия нервно-паралитического вещества. Полицейский… находится в сознании и стабильном и уже не критическом состоянии", — говорится на сайте службы. Пострадавший при отравлении в Солсбери полицейский Ник Бэйли находится в стабильном и некритическом состоянии, сообщила национальная служба здравоохранения Англии

Ранее полиция Уилтшира заявила, что не может назвать предполагаемой даты, когда пострадавшие могут быть выписаны из больницы.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.