Сотрудник ФСБ арестован по подозрению в крупной взятке

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) заключил под стражу сотрудника управления «М» ФСБ России Владимира Безрукова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
«Удовлетворить ходатайство следственных органов об избрании Безрукову меры пресечения в виде содержания под стражей», — приводит ТАСС решение суда.
По делу о получении взятки в более чем 7,5 млн рублей за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учёт также был арестован сотрудник оперативного управления ЦИБ ФСБ Николай Комаров.
Ранее издание «Реальное время» сообщало, что в Казани задержали силовиков, подозреваемых в коррупции.