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Сотрудник ФСБ арестован по подозрению в крупной взятке
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Суд арестовал сотрудника ФСБ по подозрению в получении крупной взятки 

RT на русском 2 часа назад
Фото: © Nikolay Gyngazov/Russian Look
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) заключил под стражу сотрудника управления «М» ФСБ России Владимира Безрукова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
«Удовлетворить ходатайство следственных органов об избрании Безрукову меры пресечения в виде содержания под стражей», — приводит ТАСС решение суда.
По делу о получении взятки в более чем 7,5 млн рублей за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учёт также был арестован сотрудник оперативного управления ЦИБ ФСБ Николай Комаров.
Ранее издание «Реальное время» сообщало, что в Казани задержали силовиков, подозреваемых в коррупции.
RT на русском: последние новости
Источник: три человека пострадали при обрушении реконструируемого здания в Москве Заслонивший солдата офицер погиб при взрыве гранаты во время учений в Белгородской области Отец Литвиненко рассказал об убийце его сына
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