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Тысячи авиарейсов отменили из-за снегопадов в США
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Несколько тысяч авиарейсов отменили из-за снегопадов на северо-востоке США 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Nam Y. Huh
Более 4,3 тысячи авиарейсов отменены, более 1,8 тысячи задержаны в среду из-за снежного шторма в северо-восточной части США, сообщается на специализированном сайте FlightAware.
По данным сайта, общее число рейсов, отмененных из-за непогоды в США, составило 4365, задержаны вылет и прибытие 1853 рейсов. Как отмечает телеканал CNN, из-за непогоды в среду закрыты школы в Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне.
По данным местных СМИ, непогода обрушилась на северо-восточную часть страны во вторник, в среду снежный шторм достиг восточного побережья США. В регионе отмечаются снегопады, сильный ветер и затопление прибрежных областей. Это уже четвертый серьезный снежный шторм в этом регионе за последние три недели. Как ожидается, погода улучшится к утру четверга, к этому времени, по прогнозам синоптиков, в Нью-Йорке, Балтиморе и разных районов штата Виргиния может выпасть до 30 сантиметров снега.
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