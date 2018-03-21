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Кировского врача признали виновным в смерти пациентки
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Врача кировской больницы признали виновным в смерти 18-летней пациентки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врач Омутнинской центральной районной больницы в Кировской области признан виновным в причинении смерти по неосторожности 18-летней пациентке, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Жительница города Омутнинска с диагнозом "сахарный диабет" 28 августа 2016 года обратилась в Омутнинскую районную больницу по факту ухудшения самочувствия и была госпитализирована, 2 сентября она скончалась.
"Следствием и судом установлено, что врач-терапевт приемного отделения при лечении девушки не произвел полноценный сбор информации о болезни поступившей пациентки, выбрал неправильную тактику лечения, не обеспечил вызов необходимых консультантов, то есть не организовал своевременное квалифицированное обследование и лечение больной. Таким образом, осмотры и исследования, проводимые пациентке, были недостаточными. На момент госпитализации лечение девушки было выбрано неверно", — отмечает СУСК.
В результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей врачом у девушки произошел отек головного мозга, и она умерла. Заключением комплексной судебно-медицинской экспертизы установлено, что при оказании медицинской помощи девушке допущены недостатки, которые имеют причинно-следственную связь с наступлением ее смерти.
Суд признал врача виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 1 год.
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