Кировского врача признали виновным в смерти пациентки

Врача кировской больницы признали виновным в смерти 18-летней пациентки

Жительница города Омутнинска с диагнозом "сахарный диабет" 28 августа 2016 года обратилась в Омутнинскую районную больницу по факту ухудшения самочувствия и была госпитализирована, 2 сентября она скончалась.

"Следствием и судом установлено, что врач-терапевт приемного отделения при лечении девушки не произвел полноценный сбор информации о болезни поступившей пациентки, выбрал неправильную тактику лечения, не обеспечил вызов необходимых консультантов, то есть не организовал своевременное квалифицированное обследование и лечение больной. Таким образом, осмотры и исследования, проводимые пациентке, были недостаточными. На момент госпитализации лечение девушки было выбрано неверно", — отмечает СУСК.

В результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей врачом у девушки произошел отек головного мозга, и она умерла. Заключением комплексной судебно-медицинской экспертизы установлено, что при оказании медицинской помощи девушке допущены недостатки, которые имеют причинно-следственную связь с наступлением ее смерти.

Суд признал врача виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 1 год.