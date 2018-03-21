Российский офицер принял героическую смерть

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Заслонивший солдата офицер погиб при взрыве гранаты во время учений в Белгородской области 

RT на русском 1 час назад
Фото: Телеграм-канал Mash
Военнослужащий погиб, заслонив собой солдата от взрыва случайно упавшей боевой гранаты во время учений в Белгородской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
«20 марта на полигоне в Белгородской области во время проведения занятий по метанию боевых гранат из окопа погиб офицер одной из воинских частей», — цитирует сообщение ЗВО ТАСС.
Отмечается, что во время выполнения упражнений военнослужащий выдернул предохранительную чеку и выронил гранату.
«Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом», — пояснили в пресс-службе ЗВО.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что начальник УВД по ЗАО ГУВД Москвы Андрей Пучков вручил награды участковому Алексею Скворцову и таксисту Олегу Цою, гражданину Туркмении, за спасение двухмесячных близнецов.
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