В Чернобыле поймали двух туристов-экстремалов

Полиция Украины задержала в Чернобыле двух туристов-экстремалов

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержаны двое туристов-экстремалов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«Работники полиции зоны ЧАЭС в городе Чернобыле задержали 29-летнего жителя Днепропетровщины вместе с 35-летней гражданкой Германии. Пара незаконно попала в зону отчуждения с целью экстремального туризма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанным придётся заплатить штраф за нарушение требований режима радиационной безопасности в специально определённой зоне радиационного загрязнения.

Кроме того, гражданку Германии внесут в базу данных в связи с нарушением украинского законодательства.