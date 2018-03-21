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В Чернобыле поймали двух туристов-экстремалов
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Полиция Украины задержала в Чернобыле двух туристов-экстремалов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержаны двое туристов-экстремалов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
«Работники полиции зоны ЧАЭС в городе Чернобыле задержали 29-летнего жителя Днепропетровщины вместе с 35-летней гражданкой Германии. Пара незаконно попала в зону отчуждения с целью экстремального туризма», — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанным придётся заплатить штраф за нарушение требований режима радиационной безопасности в специально определённой зоне радиационного загрязнения.
Кроме того, гражданку Германии внесут в базу данных в связи с нарушением украинского законодательства.
В феврале полицейские задержали пытавшегося прорваться в зону отчуждения Чернобыльской АЭС туриста-экстремала из Азербайджана.
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